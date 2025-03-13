Американські харчові гіганти прагнуть уникнути імпортних мит Трампа: подано звернення

Найбільші американські виробники упакованих харчових продуктів звернулися до Дональда Трампа з проханням про скасування мит на імпорт какао, кави, спецій і тропічних фруктів.

Про це пише Reuters.

PepsiCo, Conagra та J M Smucker закликали звільнити від мит інгредієнти, які не виробляються в США.

"Цілеспрямоване і ретельно вивірене вилучення цих інгредієнтів і матеріалів з тарифів є доречним для найкращого захисту американських виробників і підтримки зусиль (Трампа) щодо зниження споживчої інфляції", – йдеться в листі Асоціації споживчих брендів (Consumer Brands Association).

Компанії побоюються, що нові мита змушуватимуть їх підвищувати ціни, що ще більше вдарить по споживачах після періоду високої інфляції. Вплив мит уже відчувають Colgate Palmolive і Edgewell, які розглядають варіанти мінімізації збитків.

Нагадаємо:

У січні рівень інфляції в США зріс до 3%, що посилює аргументи на користь того, щоб Федеральний резерв поки що не знижував процентні ставки.

Американці очікують, що ціни зростатимуть на 3,5% щороку протягом наступних 5–10 років.