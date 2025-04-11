Пенсійні фонди США втратили 169 мільярдів доларів за чотири дні

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом глобальних тарифів, найбільші пенсійні інвестфонди країни втратили 169 млрд дол у публічних активах лише за чотири дні — з 3 по 8 квітня.

Про це пише Bloomberg.

Організація Equable Institute, який вивчає стабільність пенсійного забезпечення, проаналізувала 25 найбільших державних та місцевих фондів, що управляють активами кількох пенсійних програм.

"Шок на фінансових ринках останніх кількох днів — це саме той негативний сценарій, якого слід побоюватися вразливим пенсійним фондам", — заявили аналітики інституту.

Загальні втрати пенсійної системи можуть бути ще більшими, попереджають у звіті. Окрім падіння вартості активів, фонди ризикують зіткнутися зі скороченням грошових надходжень у разі тривалої рецесії.

Аналітики використовували як орієнтир дані про активи станом на 8 квітня і прив'язували їх до індексу S&P 500. Хоча такий метод не враховує змін у портфелях, він дозволяє з великою точністю оцінити масштаби втрат.

Нагадаємо:

Курс долара різко знизився в п'ятницю на тлі стурбованості торговельною політикою президента США Дональда Трампа.