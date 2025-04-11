Долар впав до мінімуму за три роки: ринки реагують на політику Трампа

Курс долара різко знизився в п'ятницю на тлі стурбованості торговельною політикою президента США Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що євро зріс на 2% до 1,144 долара - це найвищий рівень з лютого 2022 року.

Згодом євро втратив частину здобутого, проте загальна тенденція залишилася негативною для американської валюти.

Індекс долара до кошика валют основних торговельних партнерів США впав на 1,8% до 99, тимчасово опустившись нижче психологічної позначки 100.

Стерлінг, японська ієна і швейцарський франк зміцнилися. Європейські біржі після ранкового падіння були переважно стабільними: FTSE 100 піднявся на 0,7%, німецький Dax знизився на 0,9%, французький Cac 40 - на 0,2%.

На азіатських ринках спостерігалася змішана динаміка: японський Topix зріс на 2,9%, Kospi в Південній Кореї знизився на 0,5%, а китайський SSE 100 піднявся на 1,2%.

Ф'ючерси на американський S&P 500 до відкриття торгів додали 0,8%, відновлюючись після падіння на 3,5% у четвер.

Нагадаємо:

Китайський юань у середу завершив день на найнижчому рівні з грудня 2007 року - 7,3498 за долар.

Фондові ринки різко злетіли після того, як президент США Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для багатьох країн.