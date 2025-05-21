Подвійні стандарти: Пекін про санкції ЄС проти китайських фірм, пов'язаних з РФ

Китай дуже незадоволений і рішуче виступає проти "необґрунтованих" санкцій Європейського Союзу щодо китайських фірм, пов'язаних з Росією.

Про це повідомило міністерство закордонних справ КНР у середу, пише Reuters.

Євросоюз і Велика Британія 20 травня затвердило нові санкції проти РФ, і під них потрапили деякі китайські фірми.

Представник міністерства Мао Нін закликав ЄС відмовитися від подвійних стандартів щодо економічних і торговельних зв'язків з Росією, заявивши, що більшість країн, включаючи європейські, а також Сполучені Штати Америки, продовжують торгувати з Росією.

"Китай вживе необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів", – заявив Мао Нін.

Нагадаємо:

20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 суден тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини.