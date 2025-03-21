Німеччина конфіскувала танкер, який входить до тіньового флоту РФ

Німеччина конфіскувала танкер, який було знайдено дрейфуючим поблизу північного узбережжя країни в січні, і який, як вважається, є частиною тіньового флоту, що використовує Росія для обходу санкцій.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на джерела в службах безпеки.

Судно Eventin, що ходить під прапором Панами, було взято під контроль німецькими морськими службами після того, як його виявили біля острова Рюген у Балтійському морі.

Відносно танкера було видано наказ про конфіскацію. Як пише видання, судно і його вантаж приблизно в 100 тисяч тонн нафти на суму близько 40 мільйонів євро, стануть власністю Німеччини.

Нагадаємо:

Eventin було включено до оголошеного в лютому 16 раунду санкцій ЄС проти РФ. Тоді загалом до "чорних списків" було внесено 74 судна, а загальна кількість російських танкерів, які потрапили під європейські санкції, сягнула 153.

Загальна кількість суден "тіньового флоту", які перебувають під санкціями США, ЄС і Британії станом на січень 2025 року перевищила 270.