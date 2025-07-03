Палата представників США остаточно ухвалила "Великий прекрасний закон" Трампа

Палата представників США ухвалила податковий законопроєкт Трампа, що стало його першою великою законодавчою перемогою на другому терміні.

Про це пише CNN.

Після багатогодинних дебатів проєкт ухвалили з мінімальною перевагою голосів: 218 - за, 214 - проти. Тепер його направлять на підпис Дональду Трампу, якраз до 4 липня, Дня незалежності, який той встановив як дедлайн.

Як зазначає CNN, проти "мегазакону" Трампа проголосували 2 республіканці: Томас Массі від штату Кентуккі і Брайан Фітцпатрік від Пенсильванії.

Очікується, що Трамп підпише "великий прекрасний закон" 4 липня ввечері за місцевим часом, коли святкуватиме День незалежності США в Білому домі.

Пакет, схвалений Сенатом на початку цього тижня, зокрема, передбачає скорочення податків і збільшення фінансування Пентагону та безпеки кордонів. Він також передбачає більш спірні скорочення витрат, щоб оплатити решту законопроєкту, в тому числі найбільше за останні десятиліття скорочення федеральної системи соціального забезпечення.

"Це перше велике законодавче досягнення Трампа за його другий термін після запеклої кампанії викручування рук, яку проводили лідери Республіканської партії, щоб об'єднати глибоко розколоту партію", - зазначає CNN.

Читайте детальніше про закон у статті ЕП: Бідні стануть біднішими, багаті – багатшими. За що критикують податковий закон Трампа