Палата представителей США окончательно приняла "Большой прекрасный закон" Трампа

Палата представителей США приняла налоговый законопроект Трампа, что стало его первой крупной законодательной победой на втором сроке.

Об этом пишет CNN.

После многочасовых дебатов проект приняли с минимальным перевесом голосов: 218 - за, 214 - против. Теперь его направят на подпись Дональду Трампу, как раз до 4 июля, Дня независимости, который тот установил как дедлайн.

Как отмечает CNN, против "мегазакона" Трампа проголосовали 2 республиканца: Томас Масси от штата Кентукки и Брайан Фитцпатрик от Пенсильвании.

Ожидается, что Трамп подпишет "великий прекрасный закон" 4 июля вечером по местному времени, когда будет праздновать День независимости США в Белом доме.

Пакет, одобренный Сенатом в начале этой недели, в частности, предусматривает сокращение налогов и увеличение финансирования Пентагона и безопасности границ. Он также предусматривает более спорные сокращения расходов, чтобы оплатить остальную часть законопроекта, в том числе крупнейшее за последние десятилетия сокращение федеральной системы социального обеспечения.

"Это первое крупное законодательное достижение Трампа за его второй срок после ожесточенной кампании выкручивания рук, которую проводили лидеры Республиканской партии, чтобы объединить глубоко расколотую партию", - отмечает CNN.

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