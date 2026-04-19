Війна в Перській затоці занурила Пакистан у темряву через блокування СПГ з Катару

Економіка Пакистану зазнала удару через глобальну енергетичну кризу, спричинену семитижневою війною в Перській затоці, яка перекрила життєво важливі постачання скрапленого природного газу (СПГ) та призвела до масштабних відключень електроенергії.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Повідомляється, що протягом останнього тижня мешканці Пакистану стикаються з тривалими відключеннями світла. Головною причиною є дефіцит СПГ, який країна зазвичай закуповує у Катару – другого за величиною експортера у світі – для роботи своїх електростанцій.

Через блокування Ормузької протоки та атаки іранських безпілотників на завод у Рас-Лаффані танкери з Катару не здійснюють постачання вже кілька тижнів. Криза загострилася через посилення спеки перед сезоном мусонів, що суттєво збільшило використання кондиціонерів та попит на електроенергію загалом.

Міністерство енергетики Пакистану анонсувало вечірні віялові відключення на дві-три години. Проте реальні знеструмлення в деяких районах тривають понад половину доби.

Федерація торгово-промислових палат Пакистану фіксує восьмигодинні відключення на промислових об'єктах. Заводи змушені зупиняти роботу вночі, що завдає серйозного удару по експортоорієнтованому виробництву.

Вежі стільникового зв'язку вимикаються через відсутність живлення. Населення масово скуповує дизельні генератори та акумулятори, а також встановлює нелегальні насоси для викачування газу з труб.

Суть проблем Пакистану полягає в його тривалій залежності від СПГ, який використовується для виробництва електроенергії, роботи заводів, забезпечення домогосподарств газом і виробництва добрив.

Країна почала змінювати свій енергетичний баланс на користь СПГ 10 років тому, коли скоротився внутрішній видобуток. Згодом стався постковідний бум енергоспоживання, який збігся з повномасштабним вторгенням Росії до України та стрибком цін на газ у Європі. Постачальники почали відмовляти Пакистану в контрактах, переорієнтовуючись на багатших клієнтів.

За даними уряду, Пакистан потребує імпорту СПГ щоразу, коли попит на електроенергію перевищує 16 500 мегаватів. Протягом останнього тижня через спеку та падіння генерації на ГЕС цей показник перевищували майже щодня, іноді він сягав 18 тисяч мегаватів. Кожні 500 мегаватів понад норму означають додаткову годину відключень.

Через дефіцит Пакистан був змушений запровадити заходи суворої економії. Магазини та ресторани закриваються раніше, уряд скорочує витрати, а держслужбовців спонукають працювати з дому. Виробники та малий бізнес називають поєднання високих цін на паливо та відключень світла "похоронним дзвоном" для економіки.