США тепер захищатимуть танкери в Ормузі дві години на добу через атаки Ірану

США скоротили військове прикриття танкерів в Ормузькій протоці до двох часових вікон на добу після посилення нічних атак Ірану.

Про це пише Financial Times.

Із травня Вашингтон прикриває з повітря судна, які проходять маршрутом уздовж узбережжя Оману на південному боці протоки. Так США намагаються захистити танкери від іранських атак і зберегти експорт нафти з Перської затоки.

Судновласники подають заявки до американського координаційного центру NCAGS, після чого отримують координати маршруту та дозвіл на прохід. Раніше судна могли рухатися протягом широких нічних часових вікон.

На початку вересня цей період скоротили до двох визначених слотів на добу. Танкерам рекомендують починати прохід у конкретний час, наприклад о дев'ятій ранку, щоб отримати найкраще військове прикриття.

"Прохід у темну пору доби не виявився найбезпечнішим", – йдеться в одному з повідомлень NCAGS морським радникам.

Іранські сили атакували десятки суден в Ормузькій протоці після початку війни зі США та Ізраїлем у лютому. У середу Тегеран заявив про удари по двох американських суднах і восьми нафтових танкерах у відповідь на атаки США по п'яти іранських танкерах.

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