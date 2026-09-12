Трамп запідозрив Іран в атаці на головний саудівський нафтопровід

Президент США Дональд Трамп вважає, що за атакою, яка зупинила саудівський нафтопровід Схід–Захід, імовірно стоїть Іран.

Про це пише агентство Reuters.

"Думаю, так. Імовірно, так", – відповів Трамп журналістам у Дубліні на запитання про причетність Тегерана.

Нафтопровід Схід-Захід є одним з основних маршрутів експорту саудівської нафти в обхід Ормузької протоки. Після повітряної атаки його роботу зупинили.

Трамп також повідомив, що розмовляв зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

За словами президента США, підтримувані Іраном єменські хусити зв'язалися з його адміністрацією і заявили, що не хочуть прямого втручання Вашингтона у конфлікт.

Трамп додав, що хусити пропускають більшість суден, крім кораблів однієї країни. Якої саме, він не уточнив.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія зупинила нафтопровід Схід–Захід після атаки дронів. Останніми місяцями ним транспортували 4–5 млн барелів нафти на добу — до 5% світового постачання.

У квітні цей нафтопровід уже зазнавав іранської атаки. Його роботу відновили через кілька днів.