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ОПЕК+ перегляне обмеження постачання нафти через ріст цін після мит Трампа

Олексій Артемчук — 3 лютого, 12:41
ОПЕК+ перегляне обмеження постачання нафти через ріст цін після мит Трампа
Getty Images

Ключові члени ОПЕК+ мають зібратися в понеділок на зустріч, на якій, як очікується, вони залишать поточні плани постачання без змін.

Про це пише Bloomberg.

Група на чолі з Саудівською Аравією і Росією, яка вже понад два роки стримує видобуток, намагаючись підтримати ціни, має намір зберегти ці обмеження до кінця цього кварталу, а потім поступово відновлювати видобуток щомісяця, починаючи з квітня.

Кілька делегатів ОПЕК+ заявили, що поки що не будуть коригувати план, оскільки ринки нафти залишаються нестабільними на тлі падіння попиту в Китаї та надлишкової пропозиції на американському континенті.

Подальше ускладнення створюють торгові мита США щодо Канади та Мексики, а також перспектива запровадження заходів щодо Китаю. Трамп також попередив про посилення санкцій проти членів ОПЕК+ Ірану, Росії та Венесуели.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Саудівської Аравії та кілька його колег з ОПЕК+ провели переговори після заклику Дональда Трампа знизити ціни на нафту та напередодні зустрічі нафтовидобувних країн ОПЕК+ наступного тижня.

Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до світових бізнесменів і політичних лідерів, 24 січня, зажадав від ОПЕК знизити ціни на нафту і знизити процентні ставки, а також попередив їх, що вони зіткнуться з тарифами, якщо вироблятимуть свою продукцію деінде, крім США.

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