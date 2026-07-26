Іран заявив про смертельну атаку на судно та звинуватив Україну

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що внаслідок атаки на торговельне судно в Каспійському морі, яку Тегеран приписує Україні, загинув один моряк, ще один дістав поранення.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву іранського МЗС та державне агентство IRNA. Незалежного підтвердження причетності України до інциденту немає.

Іран назвав подію "актом агресії" та звинуватив Київ у прагненні розширити війну. МЗС країни також заявило, що Тегеран захищатиме свої національні інтереси та безпеку.

До міністерства викликали тимчасового повіреного у справах України в Тегерані, якому висловили протест через атаку, названу іранською стороною "ворожою та злочинною".

Українська сторона публічно не підтверджувала атаку саме на це судно. Водночас президент Володимир Зеленський раніше заявив, що українські сили уразили в Каспійському морі російський військовий корабель і судна, які використовували для перевезення пов'язаних з Іраном військових вантажів.

Reuters не уточнює, чи йдеться в заявах Києва та Тегерана про одне й те саме судно.

Засудження з боку Ірану пролунало після заяви Зеленського про те, що Росія передає Тегерану результати супутникового спостереження за об'єктами на Близькому Сході, які можуть використовувати для наведення ударів.

Нагадаємо:

Дрон атакував танкер під час навантаження нафти на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (розташованому в Новоросійську), після чого перевалку сировини призупинили.