Ціни на нафту впали нижче 90 доларів за барель на тлі новин з Ормузу

У понеділок ціни на нафту впали більш ніж на 7 відсотків, оскільки США та Іран призупинили взаємні удари після кількох тижнів ескалації конфлікту в районі Ормузької протоки.

Про це повідомляє Financial Times.

Ціна на нафту марки Brent, яка є світовим еталоном, на початку торгів у Лондоні знизилася на 7,2% до 89,85 долара за барель, оскільки тривали переговори між посередниками після двох тижнів воєнних дій, які призвели до зростання цін на нафту понад 100 доларів.

Збройні сили США не повідомляли про жодні повітряні удари по Ірану з моменту початку атак у ніч на четвер 23 липня, тоді як іранські сили з п'ятниці 24 липня не здійснювали жодних нападів на американські бази в регіоні.

Посол США в ООН Майк Уолтц заявив у неділю, що президент США Дональд Трамп "дає переговорам певний простір" перед тим, як вирішити, чи відновлювати удари.

Падіння цін на нафту, якщо воно триватиме, принесе деяке полегшення Трампу за 100 днів до проміжних виборів, на яких Республіканська партія бореться за збереження контролю над обома палатами Конгресу.

Нагадаємо:

Стрибок цін на нафту й газ після ударів по Ірану підвищив попит на дешевшу відновлювану енергію, а китайські зелені проєкти за кордоном отримали рекордні $20,1 млрд лише за пів року.