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Нафта відреагувала на атаки США та терористичні погрози хуситів

Артур Крижний — 22 липня, 09:35
Нафта відреагувала на атаки США та терористичні погрози хуситів
Getty Images

Ціни на нафту в середу продовжили зростати, оскільки страхи щодо нових перебоїв із постачанням посилилися після того, як сили США 11-ту ніч поспіль вдарили по іранських військових цілях, а нафтові танкери розвернулися в Червоному морі після попереджень підтримуваних Іраном хуситів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на $1, або 1,1%, до $92,01 за барель. Американська West Texas Intermediate подорожчала на 82 центи, або 1,0%, до $85,16.

Зростання відбулося після того, як у вівторок нафта закрилася на п'ятитижневому максимумі на тлі ударів США по цілях на півдні та заході Ірану, тоді як Іран атакував американські об'єкти в Бахрейні, Кувейті та Йорданії.

Американські військові заявили, що почали останні удари по Ірану пізно у вівторок за часом США або рано в середу за часом Ірану. Атаки США сталися невдовзі після того, як армія Кувейту заявила, що її ППО в середу перехоплює іранські дрони.

Постійний обмін ударами посилив страхи щодо нових перебоїв із глобальними енергопостачаннями після того, як підтримувані Іраном єменські хусити відкрили новий фронт у війні з Іраном, пригрозивши атакувати судна з саудівською нафтою в Баб-ель-Мандебській протоці та оголосивши морську блокаду Саудівської Аравії.

Нагадаємо:

Єменські хусити попередили судноплавні компанії, що судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської Аравії, можуть стати цілями.

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