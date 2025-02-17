Охлаждение экономики РФ: министр признал усугубление проблем
Российская экономика начала замедляться из-за высоких процентных ставок и инфляции, что уже сказалось на продажах и заказах в различных секторах.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
"Сейчас мы наблюдаем первые признаки охлаждения в экономике", - сказал министр экономики Максим Решетников. По его словам, в ноябре и особенно в декабре рост перестал быть "фронтальным".
Замедление коснулось пищевой, химической и деревообрабатывающей промышленности, а также некоторых секторов машиностроения. Министр подчеркнул, что бизнес сокращает объемы заказов.
"Яркий пример - автомобильный рынок, где из-за высоких процентных ставок по кредитам падают продажи легковых авто, спецтехники и агротехники", - отметил он.
Решетников также сообщил, что Минэкономики совместно с Центробанком и Минфином ищет баланс между сдерживанием инфляции и экономическим ростом.
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Напомним:
Банк России на заседании в пятницу, 14 февраля, второй раз подряд принял решение не менять ключевую ставку.
В РФ существенно возрастает вероятность сценария, по которому экономика может замедлиться до технической рецессии быстрее, чем удастся обуздать инфляцию.