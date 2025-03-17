Політика Трампа загрожує світовій торгівлі та підвищить ціни – ОЕСР

Підвищення мит, яке планує президент США Дональд Трамп, може уповільнити світову економіку та підвищити інфляцію.

Про це йдеться у прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Зазначається, що через нові торгівельні бар'єри у країнах G20 та політичну нестабільність зростання світового ВВП сповільниться з 3,2% у 2024 році до 3,0% у 2026-му. Водночас у США економічне зростання впаде до 2,2% у 2025 році та 1,6% у 2026-му.

В організації попереджають, що ескалація мит призведе до зниження світового ВВП на 0,3 відсоткових пункти на другий і третій роки після їх запровадження. Глобальна інфляція в такому разі буде в середньому на 0,4 відсоткових пункти вищою протягом перших трьох років.

ОЕСР підкреслює, що економіка США зазнає суттєвого удару. До третього року темпи зростання будуть на 0,7 відсоткових пункти нижчими, а американські домогосподарства можуть втратити до 1600 дол кожне.

Водночас додаткові доходи від мит не компенсують втрати економіки, що унеможливить зниження інших податків.

Нагадаємо:

Найбільші американські виробники упакованих харчових продуктів звернулися до Дональда Трампа з проханням про скасування мит на імпорт какао, кави, спецій і тропічних фруктів.

Американці очікують, що ціни зростатимуть на 3,5% щороку протягом наступних 5–10 років.