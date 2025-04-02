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Третього квітня Трамп запроваджує 25% мит на усі іноземні авто

Володимир Тунік-Фриз — 2 квітня, 23:24
Третього квітня Трамп запроваджує 25% мит на усі іноземні авто
Getty Images

Трамп підтвердив, що його адміністрація запровадить 25% тарифи на імпорт автомобілів, починаючи з четверга опівночі.

Про це повідомляє CNBC.

"Жодній з наших компаній не дозволено виходити на ринки інших країн. Тому опівночі ми запровадимо 25-відсоткові мита на всі автомобілі іноземного виробництва", - сказав він.

Читайте детальніше про нові мита у статті ЕП: Приїхали. Завтра Трамп починає "автомобільну війну" з усім світом

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