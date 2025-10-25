Прем'єр-міністр Онтаріо знову викликав гнів Трампа рекламою з Рейганом

Прем'єр-міністр найнаселенішої провінції Канади знову ускладнив делікатні торговельні переговори країни з США, цього разу політичною рекламою, спрямованою на американців, яка викликала гнів президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

У рекламі, замовленій Дугом Фордом, відвертим консервативним прем'єром Онтаріо (провінція Канади), якого іноді порівнюють із Трампом, використано уривок виступу колишнього президента США Рональда Рейгана, в якому він заявляє, що мита спричиняють торговельні війни та економічну катастрофу.

У серії дописів у Truth Social пізно в четвер Трамп назвав рекламу шахрайською, заявивши, що "УСІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ З КАНАДОЮ ЦИМ ПОВЕРТАЮТЬСЯ".

На відміну від Форда, прем'єр-міністр Канади Марк Карні з моменту свого вступу на посаду в березні намагався пом'якшити відносини з Трампом і сподівався на укладення угоди про скасування американських мит на імпорт канадської сталі та алюмінію.

У березні Форд, який часто носить кепку з написом "Канада не продається", погрожував ввести надбавку на енергоносії, що постачаються до кількох американських штатів, якщо США продовжать вводити мита на сталь і алюміній. Пізніше Форд поступився, а Білий дім оголосив про перемогу, заявивши, що він "відступив".

У п'ятницю Форд заявив, що після обговорень з Карні, Онтаріо призупинить рекламну кампанію в США в понеділок, щоб торговельні переговори могли бути відновлені.

Однак, за його словами, спірна реклама продовжить транслюватися цього вікенду. Форд заявив, що повідомлення досягло американської аудиторії на найвищому рівні.

