Канада готується перехопити айтівців через нові візові правила США

Канадські технологічні та медичні галузі роками втрачали кваліфікованих фахівців, які виїжджали працювати до США. Тепер ситуація може змінитися через рішення президента США Дональда Трампа значно підвищити вартість робочих віз H-1B.

У п'ятницю Трамп підписав указ про введення збору в 100 000 доларів за кожну нову візу H-1B. Цей крок викликав обурення і плутанину серед компаній, які використовують програму для залучення міжнародних фахівців у сфері програмування, інженерії та інших високотехнологічних професій.

Для Канади це відкриває великі можливості, адже країна шукає шляхи подолання слабкого зростання продуктивності та впливу американських тарифів. "Міста на кшталт Ванкувера чи Торонто тепер розквітнуть замість американських", - написав у X керівник Y Combinator Гаррі Тан, назвавши рішення США "величезним подарунком" для зарубіжних теххабів.

Компанії Amazon, Microsoft і Alphabet уже мають великі офіси у Ванкувері й Торонто і можуть прискорити там найм, щоб уникнути додаткових витрат у США і платити нижчі зарплати, ніж у Штатах.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу в Нью-Йорку нагадав, що канадські університети є провідними центрами підготовки спеціалістів у штучному інтелекті та квантових технологіях, але більшість випускників переїжджає до США.

"Я розумію, що ви міняєте візову політику, тому ми спробуємо утримати частину цих талантів", - додав він.

