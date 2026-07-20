Новини 20 липня: загострення на Близькому Сході

Про Ормуз: два нафтові танкери вибухнули й були знерухомлені під час проходу через Ормузьку протоку.

Про атаки по РФ: дрон атакував танкер під час навантаження нафти на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (розташованому в Новоросійську), після чого перевалку сировини призупинили.

Про хуситів: Військовий речник єменських хуситів Ях'я Сарі оголосив про початок блокади Саудівської Аравії.

Про Укрзалізницю: компанія переглянула вартість проїзду Київською кільцевою електричкою: з 22 липня вартість квитка становитиме від 30 до 37 гривень, в залежності від того, як саме відбувається оплата.

Прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно посадовця департаменту АТ "Укрзалізниця", підозрюваного у проханні та одержанні неправомірної вигоди за сприяння в демонтажі або перенесенні залізничної колії.

Ексклюзиви ЕП:

Нафтова наддержава стала в чергу по бензин до Індії. Чи допоможе це РФ?

Щоб на російських заправках були не тільки черги та бійки, а й пальне, його тепер везуть через Індійський океан і Суецький канал.

Російська влада розраховує, що імпорт, використання запасів і завершення ремонту НПЗ стабілізують ринок. Хто продав Росії індійський бензин, скільки Москва заплатить за нього і яку частину дефіциту можуть покрити танкери?