Нафта відреагувала на розширення ударів США та Ірану

Ціни на нафту в понеділок підскочили приблизно на 3%, а Brent перевищила $90 за барель через ескалацію бойових дій між США та Іраном і скорочення постачання через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $2,77, або 3,14%, до $90,87 за барель, досягнувши найвищого рівня з 11 червня. Американська WTI зросла на $2,35, або 2,85%, до $84,84 за барель — максимуму з 12 червня.

Минулого тижня Brent подорожчала на 15,9%, показавши найбільше тижневе зростання з квітня. WTI додала 15,5% — найбільше з початку березня.

На вихідних конфлікт загострився: США дев'яту ніч поспіль завдавали ударів по Ірану, а Кувейт і Бахрейн повідомили про нові іранські атаки.

Аналітики ING попередили, що неконтрольоване розширення конфлікту може призвести до масштабних атак по всій Перській затоці та подальшого скорочення нафтових поставок.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що в понеділок два нафтові танкери вибухнули й були знерухомлені після спроби пройти південним маршрутом через Ормузьку протоку. За твердженням КВІР, скористатися цим маршрутом суднам запропонували американські військові.