Нафтовий бум повертає аргентинський регіон на Волл-стріт після 9 років паузи

Аргентинська провінція Неукен, яка стала центром сланцевого нафтового буму, готує перший із 2017 року міжнародний випуск облігацій обсягом до $500 млн.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Посадовці Неукена 20 липня розпочнуть у Нью-Йорку роудшоу для іноземних інвесторів. Провінція розраховує розмістити облігації з одноразовим погашенням, дохідністю 7-8% і строком обігу від п'яти до семи років.

Законодавчий орган Неукена вже дозволив залучити до $500 млн. У разі успішного розміщення провінція приєднається до Кордови, Чубута та міста Буенос-Айрес, які останніми місяцями також виходили на зовнішні ринки.

Інтерес інвесторів до Неукена підтримує зростання видобутку сланцевої нафти й газу в Патагонії. Очікується, що до кінця десятиліття видобуток у регіоні може досягти 1 млн барелів нафти на добу.

На міжнародні боргові ринки також виходять компанії, що працюють у провінції, зокрема Pampa Energia та Pluspetrol.

Додатковим стимулом для інвестицій стало розширення урядової програми RIGI, яка тепер дозволяє проєктам із розробки сланцевих родовищ отримувати податкові пільги та юридичні гарантії. Це вже привернуло увагу великих виробників, зокрема Chevron.

Нагадаємо:

Майже через 25 років після фінансової кризи, під час якої уряд Аргентини примусово конвертував доларові депозити в песо, які швидко втратили 75% своєї вартості, спроби відновити довіру до банків майже не дали результатів.