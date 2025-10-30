Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Нова Зеландія запровадила санкції проти тіньового флоту РФ

Володимир Тунік-Фриз — 30 жовтня, 19:46
Нова Зеландія запровадила санкції проти тіньового флоту РФ
Getty Images

Уряд Нової Зеландії запровадив санкції проти компаній, які повʼязані із російським "Тіньовим флотом".

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ та торгівлі Нової Зеландії.

У санкційний список були внесені сім організацій і дві фізичні особи, серед яких російські компанії, причетні до перероблення, транспортування та платежів щодо російської нафти. Під прямі санкції потрапили 65 суден, що беруть участь у діяльності російського "тіньового флоту".

До списку також внесли білоруські, північнокорейські та іранські компанії, які підтримують військові дії Росії.

Нагадаємо:

Експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня за час війни, оскільки зупинка нафтопереробних заводів і посилення західних санкцій зруйнували енергетичну торгівлю країни.

Підсанкційний російський нафтовидобувник "Лукойл" погодився продати свої міжнародні активи трейдеру енергоресурсів Gunvor Group.

санкції Росія світ

Росія

Нова Зеландія запровадила санкції проти тіньового флоту РФ
Розвідка доповіла Зеленському про вплив нових санкцій на РФ
Енергоресурси на мільярди: які потреби в ЄС та можливості в США

Останні новини