Нова Зеландія запровадила санкції проти тіньового флоту РФ

Уряд Нової Зеландії запровадив санкції проти компаній, які повʼязані із російським "Тіньовим флотом".

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ та торгівлі Нової Зеландії.

У санкційний список були внесені сім організацій і дві фізичні особи, серед яких російські компанії, причетні до перероблення, транспортування та платежів щодо російської нафти. Під прямі санкції потрапили 65 суден, що беруть участь у діяльності російського "тіньового флоту".

До списку також внесли білоруські, північнокорейські та іранські компанії, які підтримують військові дії Росії.

Нагадаємо:

Експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня за час війни, оскільки зупинка нафтопереробних заводів і посилення західних санкцій зруйнували енергетичну торгівлю країни.

Підсанкційний російський нафтовидобувник "Лукойл" погодився продати свої міжнародні активи трейдеру енергоресурсів Gunvor Group.