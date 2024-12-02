Німецькі замовлення на машинобудування продовжують скорочуватися в жовтні

Замовлення німецьких виробників машин і устаткування відновили тенденцію до зниження в жовтні, оскільки клієнти, як і раніше, дуже неохоче роблять нові інвестиції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Асоціації підприємств машинобудівної галузі (VDMA).

У жовтні загальний обсяг замовлень знизився на 9% в реальному вираженні в річному обчисленні, що стало другим місяцем поспіль після одноразового зростання в серпні, перервавши більш ніж річну низку падінь.

Незначне зростання внутрішніх замовлень на 3% було компенсоване падінням іноземних замовлень на 14%.

У менш волатильному тримісячному періоді з серпня по жовтень обсяг замовлень знизився на 3%, причому внутрішні замовлення впали на 7%, а іноземні - на 1%.

За даними VDMA, за перші 10 місяців цього року замовлення впали на 8% в цілому.

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Нагадаємо:

Минулого місяця виробнича активність у єврозоні різко впала, а подальше зниження попиту, ймовірно, перекреслило будь-які надії на швидке відновлення після того, як у жовтні в секторі з'явилися деякі ознаки стабілізації.