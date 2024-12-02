Промислова активність в єврозоні різко знизилась у листопаді

Минулого місяця виробнича активність у єврозоні різко впала, а подальше зниження попиту, ймовірно, перекреслило будь-які надії на швидке відновлення після того, як у жовтні в секторі з'явилися деякі ознаки стабілізації.

Про це повідомляє Reuters.

Остаточний індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі (PMI) єврозони, що розраховується компанією S&P Global, у листопаді знизився до 45,2, що відповідає попередній оцінці та є нижчим за позначку 50, яка відділяє зростання від спаду.

У жовтні він становив 46,0, а з середини 2022 року показник знаходиться нижче 50.

Індекс, що вимірює обсяги виробництва, який входить до складу композитного індексу ділової активності PMI, що публікується в середу і вважається хорошим показником економічного здоров'я, знизився до 45,1 з 45,8 у жовтні.

"Ці цифри виглядають жахливо. Схоже, що рецесія у виробничому секторі єврозони ніколи не закінчиться. Оскільки нові замовлення падають швидко і прискореними темпами, немає жодних ознак відновлення в найближчому майбутньому", - сказав головний економіст Гамбурзького комерційного банку Сайрус де ла Рубія.

В умовах падіння загального попиту, попри те, що виробники знижують ціни, заводи скорочують персонал найшвидшими темпами відтоді, як пандемія COVID-19 закріпила свої позиції у світі. Індекс зайнятості впав до 45,2 з 46,2, що є найнижчим показником з серпня 2020 року.

Нагадаємо:

Ділова активність в єврозоні несподівано скоротилася в листопаді, що свідчить про шкоду, завдану політичним хаосом та посиленням розбіжностей щодо торгівлі.

Єврозона ризикує отримати ще одну боргову кризу, якщо блок не зможе прискорити зростання, знизити державний борг і усунути політичну невизначеність, попереджає Європейський центральний банк.

У квітні безробіття в єврозоні впало на 0,1%, оскільки сильний ринок праці знизив рівень безробіття до найнижчого рівня з моменту створення валютного блоку в 1999 році.