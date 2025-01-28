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Німецькі промисловці прогнозують скорочення економіки третій рік поспіль

Олексій Артемчук — 28 січня, 12:37
Німецькі промисловці прогнозують скорочення економіки третій рік поспіль
Getty Images

Німецьке промислове лобі вважає, що найбільша економіка Європи скоротиться третій рік поспіль у 2025 році, скоротившись на 0,1%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Більшість аналітиків налаштовані дещо оптимістичніше: середній прогноз на 2025 рік передбачає зростання на 0,4%. Але після того, як валовий внутрішній продукт скоротився другий рік поспіль у 2024 році, перспективи країни на 2025 рік залишаються похмурими.

"Ситуація дуже серйозна. Зокрема, промислове зростання зазнало структурного розриву", - заявив у вівторок президент, який очолює групу BDI, Петер Лейбінгер.

Бундесбанк прогнозує зростання лише на 0,2% і попереджає, що можливе ще одне скорочення, якщо президент США Дональд Трамп запровадить торгівельні тарифи, якими він погрожував Китаю та іншим країнам.

Минулого тижня у своєму щомісячному бюлетені банк заявив, що економіка "навряд чи вийде з тривалого періоду стагнації" в першому кварталі, посилаючись на слабкість виробництва і зниження приватних витрат.

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Нагадаємо:

Німеччина зараз переживає найтриваліший період економічного застою з часів Другої світової війни. ВВП майже не росте з 2019 року, а чіткого плану виходу з кризи досі немає.

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