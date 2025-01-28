Немецкие промышленники прогнозируют сокращение экономики третий год подряд

Немецкое промышленное лобби считает, что крупнейшая экономика Европы сократится третий год подряд в 2025 году, сократившись на 0,1%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Большинство аналитиков настроены несколько оптимистичнее: средний прогноз на 2025 год предполагает рост на 0,4%. Но после того, как валовой внутренний продукт сократился второй год подряд в 2024 году, перспективы страны на 2025 год остаются мрачными.

"Ситуация очень серьезная. В частности, промышленный рост претерпел структурный разрыв", - заявил во вторник президент, возглавляющий группу BDI, Петер Лейбингер.

Бундесбанк прогнозирует рост лишь на 0,2% и предупреждает, что возможно еще одно сокращение, если президент США Дональд Трамп введет торговые тарифы, которыми он угрожал Китаю и другим странам.

На прошлой неделе в своем ежемесячном бюллетене банк заявил, что экономика "вряд ли выйдет из длительного периода стагнации" в первом квартале, ссылаясь на слабость производства и снижение частных расходов.

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Напомним:

Германия сейчас переживает самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны. ВВП почти не растет с 2019 года, а четкого плана выхода из кризиса до сих пор нет.