Німеччина знову бере під контроль активи "Роснєфті": угода з Катаром відкладається

Німеччина продовжить тимчасове управління дочірніми компаніями "Роснєфті", оскільки їхній продаж Катару поки що не відбувся.

Про це повідомляє Bloomberg.

Представник Міністерства економіки Німеччини підтвердив, що уряд готується до чергового продовження контролю. Це пов'язано з тим, що суверенний фонд Катару Qatar Investment Authority (QIA), який уже володіє 19% "Роснєфті", досі не завершив угоду.

"Щодо Rosneft Deutschland, я очікую, що російські власники якнайшвидше завершать процес продажу", – заявив парламентський держсекретар Міністерства економіки Німеччини Міхаель Келлнер після зустрічі зі стейкхолдерами у Шведті.

Зазначається, що процес затягується через побоювання катарських інвесторів щодо економічної ситуації в Німеччині та інвестиційного клімату після виборів. Уряд запевняє, що політичних перешкод для угоди немає.

Німецькі активи "Роснєфті" включають частки в трьох нафтопереробних заводах, серед яких PCK Raffinerie GmbH у Шведті. Завод ще два роки тому припинив отримувати російську нафту і досі працює не на повну потужність.

Наразі тимчасове управління продовжуватиметься щонайменше до вересня. Представник Міністерства економіки Німеччини наголосив, що уряд не є стороною контракту і не бере участі в переговорах.