Германия снова берет под контроль активы "Роснефти": сделка с Катаром откладывается

Германия продолжит временное управление дочерними компаниями "Роснефти", поскольку их продажа Катару пока не состоялась.

Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель Министерства экономики Германии подтвердил, что правительство готовится к очередному продлению контроля. Это связано с тем, что суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority (QIA), который уже владеет 19% "Роснефти", до сих пор не завершил сделку.

"Что касается Rosneft Deutschland, я ожидаю, что российские владельцы как можно быстрее завершат процесс продажи", - заявил парламентский госсекретарь Министерства экономики Германии Михаэль Келлнер после встречи со стейкхолдерами в Шведте.

Отмечается, что процесс затягивается из-за опасений катарских инвесторов относительно экономической ситуации в Германии и инвестиционного климата после выборов. Правительство уверяет, что политических препятствий для сделки нет.

Немецкие активы "Роснефти" включают доли в трех нефтеперерабатывающих заводах, среди которых PCK Raffinerie GmbH в Шведте. Завод еще два года назад прекратил получать российскую нефть и до сих пор работает не на полную мощность.

Сейчас временное управление будет продолжаться как минимум до сентября. Представитель Министерства экономики Германии подчеркнул, что правительство не является стороной контракта и не участвует в переговорах.