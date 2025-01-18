Найбільш населена країна Африки стала партнером БРІКС

Нігерія стала девʼятою країною-партнером БРІКС. Країна є найбільш населеною на Африканському континенті, а також ділить лідерство у Субсахарській Африці за номінальним ВВП із Південною Африкою, яка є членом БРІКС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Бразилії, що наразі головує у БРІКС.

Нігерія стає дев'ятою країною-партнером БРІКС, приєднавшись до Білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану. Ця категорія країн-партнерів BRICS була створена на 16-му саміті обʼєднання, який пройшов у російській Казані.

За повідомленням МЗС Бразилії, "Нігерія має спільні інтереси з іншими членами БРІКС. Вона відіграє активну роль у зміцненні співпраці Південь-Південь та реформуванні глобального управління - питаннях, які є головними пріоритетами під час нинішнього головування Бразилії".

Нагадаємо:

За словами голови центрального банку Індії, блок БРІКС не приймав рішення про створення спільної валюти, щоб зменшити використання долара.