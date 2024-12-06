Індія відхрестилася від проєкту створення валюти БРІКС, яка мала б протистояти долару

За словами голови центрального банку Індії, так званий блок БРІКС не приймав рішення про створення спільної валюти, щоб зменшити використання долара.

Про це пише Bloomberg.

"Валюта БРІКС - це ідея, висунута одним з членів, яка обговорювалася, але рішення не було прийнято", - заявив голова Резервного банку Індії Шактіканта Дас.

Він також додав, що слід також мати на увазі географічну віддаленість країн, на відміну від єврозони, яка має географічну цілісність.

Ці коментарі з'явилися після того, як новообраний президент США Дональд Трамп нещодавно попередив країни БРІКС, що він вимагатиме від них зобов'язань не створювати нову валюту як альтернативу долару, і повторив погрози запровадити 100% мита.

Індія намагається заохочувати використання рупії у транскордонних розрахунках, прагнучи зменшити залежність від долара. Цей крок є частиною зусиль прем'єр-міністра Моді, спрямованих на посилення присутності Індії на світовій арені та позиціонування країни як виробничої альтернативи Китаю

"Ми не зробили жодного кроку до дедоларизації. Ми хочемо поставити під загрозу індійську торгівлю, оскільки залежність від однієї валюти часом може бути проблематичною через підвищення або зниження її курсу", - сказав Дас

Нагадаємо:

Росія прагне зменшити залежність від долара після санкцій, а розрахунки за допомогою платіжної системи БРІКС можуть заощадити мільярди.

Індійські банки побоюються сприяти торгівлі з російськими компаніями, щоб не потрапити під санкції США, заявив представник Москви в Нью-Делі Денис Аліпов.