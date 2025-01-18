Самая населенная страна Африки стала партнером БРИКС
Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС. Страна является самой населенной на Африканском континенте, а также делит лидерство в Субсахарской Африке по номинальному ВВП с Южной Африкой, которая является членом БРИКС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Бразилии, которая сейчас председательствует в БРИКС.
Нигерия становится девятой страной-партнером БРИКС, присоединившись к Беларуси, Боливии, Кубе, Казахстану, Малайзии, Таиланду, Уганде и Узбекистану. Эта категория стран-партнеров BRICS была создана на 16-м саммите объединения, который прошел в российской Казани.
По сообщению МИД Бразилии, "Нигерия имеет общие интересы с другими членами БРИКС. Она играет активную роль в укреплении сотрудничества Юг-Юг и реформировании глобального управления - вопросах, которые являются главными приоритетами во время нынешнего председательства Бразилии".
Напомним:
По словам главы центрального банка Индии, блок БРИКС не принимал решения о создании общей валюты, чтобы уменьшить использование доллара.