Путін запропонував перенести російські заводи до Африки

Путін пропонує перенести заводи з РФ до Африки

Очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Росія готова перенести частину промислових підприємств до країн Африки, оскільки це повністю відповідає інтересам Росії в умовах санкцій.

Про це він заявив під час форуму "Росія-Африка" у Москві, пише The Moscow Times.

За його словами, інвестиційний потенціал російських компаній "досить високий", і "тут є над чим попрацювати".

При цьому він зазначив, що інвестиції в африканські країни мають бути "надійними та захищеними", щоб виробництва працювали "незалежно від зовнішньополітичної кон'юнктури".

Так Путін відповів президенту Республіки Бурунді Еварісту Ндаїшіміє, який заявив, що Африка не буде задовольнятися експортом сировини та імпортом готової продукції.

"Ми маємо розвивати власний промисловий потенціал, модернізувати наше сільське господарство, зміцнювати нашу енергетичну інфраструктуру, логістичні маршрути та інвестувати більше в дослідницьку діяльність і розвиток технологій", – казав Ндаїшіміє.

Він підкреслив, що Африка має стати "справжнім ринком виробництва та збуту, а не залишатися ринком споживання".

Нагадаємо:

Вранці у четвер моніторингові канали повідомляли про атаку безпілотників на російський Стерлітамак у Башкортостані, де лунали вибухи, а в районі "Башкирської содової компанії" здіймався дим.