Нігерія збільшує видобуток нафти на тлі війни у Ірані

Нігерійські нафтові компанії інвестують надприбутки від зростання цін на нафту через війну в Ірані в короткострокові проекти видобутку, що сприяє прагненню найбільшого виробника Африки подвоїти видобуток протягом чотирьох років.

Про це пише Bloomberg.

Десятки малих і середніх компаній, які виробляють менше 50 тисяч барелів на день, роками скуповували активи, від яких відмовилися міжнародні нафтові компанії. Тепер вони користуються можливостями, які відкрилися у зв'язку з обмеженням постачання через фактичне закриття Ормузької протоки, зазначає агентство.

Обсяги виробництва від малих виробників можуть додати від 200 до 300 тисяч барелів до кінця року, прогнозує Exxon Mobil Corp.

За даними Bloomberg, виробництво Нігерії, яка входить до ОПЕК, вже перебуває на зростаючому шляху, досягнувши у квітні 1,6 мільйона барелів на день — це найбільше місячне зростання за майже три роки.

Обсяги видобутку зростають після того, як президент Нігерії Бола Тінубу вжив заходів для залучення інвестицій у галузь, яка тривалий час страждала від застарілої інфраструктури, крадіжок та вандалізму.

Ці заходи включають реформування політики, яке передбачало запровадження податкових пільг та спрощення процедури затвердження контрактів, а також кадрові зміни у керівництві державної нафтової компанії.

Ціни на нафту на рівні 100 доларів за барель і вище є головним фактором, що стимулює діяльність виробників, зокрема компанії Oando Energy Resources Inc.

На тлі різкого зростання доходів компанія планує пробурити нові свердловини, щоб до кінця року збільшити видобуток на 30 % — до 42 500 барелів на добу.

Компанія також прискорює реалізацію п'ятирічного плану з подвоєння видобутку, щоб "заповнити дефіцит попиту, який виник через цей конфлікт".

Війна у Ірані розпочався через два тижні після того, як компанія Petralon пробурила другу свердловину. Оскільки ціни на нафту вище за її базовий прогноз у 65 доларів за барель, компанія висунула плани пробурити третю, що збільшить її видобуток на 56% до 7 500 барелів на день до кінця року.

Pan Ocean Oil Corp. та Newcross Companies, які утворюють об'єднання, що видобуває 48 000 барелів на день, відновили роботу двох свердловин з початку війни і планують вкласти кошти у проекти розвитку та погашення боргів.

Ціни на Brent становлять до 110,2 дол. за барель, а на WTI – до 103,05 дол. Ціни знизилися приблизно на 1% порівняно із попереднім днем. Причиною слугує заява президента США Дональда Трампа про те, що війна на Близькому Сході завершиться дуже скоро.

Влітку минулого року державна нафтова компанія Нігерії NNPC Limited заявила, що майже повністю зупинила крадіжки з нафтопроводів завдяки скоординованим діям сил оборони та розвідки країни. У 2021 році Нігерія почала залучати приватні охоронні компанії для посилення роботи силових структур у сфері безпеки трубопроводів.