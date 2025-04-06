Нігерія намагається стабілізувати валюту через мита Трампа

Центральний банк Нігерії продав долари кредиторам, щоб зупинити ерозію обмінного курсу найри (національної валюти) після розпродажу, спричиненого тарифною турбулентністю в США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нігерія намагається стабілізувати найру. У 2023 році девальвація призвела до того, що валюта втратила близько 70% своєї вартості по відношенню до долара.

Хоча продажі долара та приплив іноземної валюти від інвесторів принесли періоди стабільності для валюти, нещодавній розпродаж сирої нафти, на яку припадає більша частина валютних надходжень країни, та торгові обмеження США створюють зовнішні загрози.

Центральний банк Нігерії продав уповноваженим дилерам 197,71 мільйона доларів для забезпечення "адекватної ліквідності", відзначаючи тиск на курс національної валюти, спричинений оголошенням президентом Дональдом Трампом нових імпортних мит.

Згідно з даними BMatch, які відстежує агентство Bloomberg, у п'ятницю найра ослабла на 2,7% до 1,605 найр за долар. Це найбільше падіння за останні чотири місяці і найнижчий обмінний курс з 4 грудня.

Нагадаємо:

Американські та в'єтнамські компанії попросили адміністрацію Трампа відкласти заплановане введення 46% тарифів на в'єтнамські товари, заявивши, що це негативно вплине на них та двосторонні комерційні відносини.

Країни Європейського Союзу найближчими днями намагатимуться виступити єдиним фронтом проти мит Дональда Трампа, ймовірно, схваливши перший набір цільових контрзаходів щодо американського імпорту.