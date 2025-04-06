Бізнес США та Вʼєтнаму просить Трампа відкласти введення 46% мит

Американські та в'єтнамські компанії попросили адміністрацію Трампа відкласти заплановане введення 46% тарифів на в'єтнамські товари, заявивши, що це негативно вплине на них та двосторонні комерційні відносини.

Про це повідомляє Reuters.

Торгово-промислова палата В'єтнаму та Американська торговельна палата в Ханої висловили занепокоєння міністру торгівлі Говарду Лутніку в листі, заявивши, що мита, які мають набути чинності в середу, є "шокуюче високими".

"Зниження мит на товари, що надходять до В'єтнаму, і на товари, що потрапляють до американського споживача, - це те, що допоможе американським компаніям, економіці та споживачам", - йдеться в заяві Американської торговельної палати.

Країна Південно-Східної Азії, основна регіональна виробнича база для багатьох західних компаній, минулого року мала позитивне сальдо торгового балансу з США, найбільшим експортним напрямком, у розмірі понад 123 мільярди доларів.

Президент Дональд Трамп і в'єтнамський лідер То Лам домовилися в п'ятницю обговорити угоду про зняття тарифів, про що обидва заявили після телефонної розмови, яку Трамп назвав "дуже продуктивною".

Ще до того, як Трамп оголосив у середу про глобальні тарифи, В'єтнам знизив кілька мит в рамках серії поступок США, які також включали зобов'язання купувати більше американських товарів, таких як літаки та сільськогосподарська продукція.

Нагадаємо:

Протягом 3 та 4 квітня компанії на американському фондовому ринку втратили близько 6,6 трлн дол.