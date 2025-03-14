Трамп посилив санкції проти російських енергоносіїв

Санкційний орган Мінфіну США вирішив не продовжувати видану попередньою адміністрацією генеральну ліцензію 8L, яка дозволяла іноземним компаніям здійснювати платежі за російські енергоресурси через підсанкційні банки Росії.

Про це пише Reuters.

Йдеться про Сбєрбанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЕБ та інші.

Адміністрація попереднього президента США Байдена видала ліцензію на енергетичні операції в пакеті санкцій невдовзі після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, щоб запобігти стрибку світових цін на нафту.

Кореспондент Fox News Едвард Лоуренс зазначив, що тепер європейські країни не зможуть купувати російські енергоресурси (газ, нафту, нафтопродукти, вугілля та уран).

Такий крок видання називає "переговорною тактикою для завершення війни в Україні".

Нагадаємо:

Російський експорт нафти дещо знизився у лютому після введення нового пакету санкцій США, водночас ціни на нафту РФ впали.