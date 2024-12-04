Нафтові доходи Росії в листопаді впали другий місяць поспіль

Доходи Кремля від продажу нафти в листопаді впали порівняно з минулим роком другий місяць поспіль, що було спричинено зниженням цін на російську нафту.

Про це пише Bloomberg.

Російські податки на нафту, що є ключовим джерелом фінансування війни Росії проти України, минулого місяця принесли до бюджету 605,2 мільярда рублів (5,8 мільярда доларів), що приблизно на 21% менше, ніж рік тому.

Зниження відбулося після того, як ціни на нафту впали через побоювання щодо глобального надлишку пропозиції, незважаючи на геополітичну напруженість на Близькому Сході та листопадове рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників продовжувати притримувати частину барелів на ринку.

Міністерство фінансів Росії розрахувало рівень податків на цей місяць, виходячи з ціни в 64,72 дол за барель Urals - ключової експортної суміші країни - порівняно з 81,69 дол рік тому.

Сукупні доходи Росії від нафти і газу в листопаді, на які припадає майже 76% від загального обсягу доходів нафтової галузі, впали майже на 17% до 801,7 млрд рублів (7.66 млрд дол).

Нагадаємо:

Морський експорт російської нафти зріс напередодні обговорень ОПЕК+ щодо виробничої політики на початок 2025 року на тлі ознак того, що альянсу, можливо, доведеться втретє відкласти плани почати повернення барелів на ринок.