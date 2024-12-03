Морський експорт нафти з Росії підскочив перед ключовими переговорами ОПЕК+

Морський експорт російської нафти зріс напередодні обговорень ОПЕК+ щодо виробничої політики на початок 2025 року на тлі ознак того, що альянсу, можливо, доведеться втретє відкласти плани почати повернення барелів на ринок.

Про це пише Bloomberg.

Середні чотиритижневі обсяги зросли приблизно на 50 тис барелів на добу в період до 1 грудня, що було зумовлено зростанням щотижневих поставок вперше за три тижні.

Зростання було сконцентроване в західних портах країни, де потоки з усіх експортних терміналів відновилися після двох тижнів нижчих за норму показників.

Навантаження на ключовому тихоокеанському майданчику Козьміно страждало від сильних вітрів протягом частини тижня, що скоротило операції на третину.

Загалом 30 танкерів завантажили 23,5 млн барелів російської нафти за тиждень до 1 грудня. Цей обсяг збільшився з переглянутих 19,5 млн барелів на 26 суднах на попередньому тижні.

Добові поставки нафти за тиждень до 1 грудня зросли приблизно на 570 тис барелів до 3,36 млн барелів. Зростання було зумовлене збільшенням потоків із західних портів країни, а також збільшенням кількості суден, що виходили з портів Балтійського, Чорного та Арктичного морів.

Менш волатильні середні чотиритижневі потоки також зросли, вперше за три тижні збільшившись в середньому до 3,13 млн барелів на добу, що на 50 тис барелів більше порівняно з переглянутим показником за період до 24 листопада.

Поставки нафти в 2024 році приблизно на 60 тис барелів на добу, або на 1,8%, нижчі за середній показник за весь 2023 рік.

Доходи Кремля від продажу нафти зросли, причому невелике зниження середньотижневих цін на основні російські нафтові потоки лише частково компенсувало стрибок тижневих обсягів експорту. За тиждень до 1 грудня валова вартість поставок Москви зросла приблизно на 230 мільйонів доларів до 1,5 мільярда доларів.

Нагадаємо:

Росія поставила Північній Кореї понад мільйон барелів нафти в обмін на зброю і солдатів.

ОПЕК+ досягає прогресу в досягненні домовленості про відтермінування відновлення видобутку нафти ще на три місяці.