Нефтяные доходы России в ноябре упали на фоне падения нефти

Доходы Кремля от продажи нефти в ноябре упали по сравнению с прошлым годом второй месяц подряд, что было вызвано снижением цен на российскую нефть.

Об этом пишет Bloomberg.

Российские налоги на нефть, являющиеся ключевым источником финансирования войны России против Украины, в прошлом месяце принесли в бюджет 605,2 миллиарда рублей (5,8 миллиарда долларов), что примерно на 21% меньше, чем год назад.

Снижение произошло после того, как цены на нефть упали из-за опасений относительно глобального избытка предложения, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и ноябрьское решение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников продолжать придерживать часть баррелей на рынке.

Министерство финансов России рассчитало уровень налогов на этот месяц, исходя из цены в 64,72 долл за баррель Urals - ключевой экспортной смеси страны - по сравнению с 81,69 долл год назад.

Совокупные доходы России от нефти и газа в ноябре, на которые приходится почти 76% от общего объема доходов нефтяной отрасли, упали почти на 17% до 801,7 млрд рублей (7.66 млрд долл).

Напомним:

Морской экспорт российской нефти вырос накануне обсуждений ОПЕК+ относительно производственной политики на начало 2025 года на фоне признаков того, что альянсу, возможно, придется в третий раз отложить планы начать возврат баррелей на рынок.