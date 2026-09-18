Французькі прокурори розглядають претензії до "розумних" окулярів

Паризька прокуратура розпочала кримінальне розслідування щодо підозри у сексуальних домаганнях із використанням "розумних" окулярів, а французькі органи з захисту даних отримали скарги від підприємств на тлі того, як країни по всьому світу намагаються впоратися із соціальними наслідками використання цих пристроїв.

Про це повідомляє Reuters.

На ринку представлено кілька моделей "розумних" окулярів, але окуляри американського технологічного гіганта Meta, виготовлені у співпраці з EssilorLuxottica є лідерами ринку, займаючи приблизно 76 % світової частки.

Окуляри Meta з штучним інтелектом, які мають невелику вбудовану камеру, що дозволяє користувачеві непомітно вести запис, стали світовим хітом: минулого року було продано 7 мільйонів одиниць. Останні дані про продажі Essilor вказують на "експоненціальне зростання" у 2026 році.

Однак їхній успіх призвів до посилення міжнародного контролю з боку прокуратури, регуляторних органів, правозахисних організацій та компаній щодо таких питань, як сексуальні домагання, корпоративні зловживання та незаконне стеження.

Деякі кінотеатри у Великій Британії заборонили використання смарт-окулярів, а німецька організація із захисту прав споживачів подала кримінальну скаргу проти Meta та інших компаній, що займаються продажем цих пристроїв у Німеччині, посилаючись на закони про захист приватного життя.

Прокуратура Парижа повідомила агентству Reuters, що нещодавно розпочала принаймні одне кримінальне розслідування у зв'язку зі скаргами на сексуальні домагання, пов'язані з трендом у соціальних мережах — використанням смарт-окулярів для зйомки жінок на вулиці без їхньої згоди та публікації цих відео в Інтернеті.

Вони відмовилися надати більше деталей, але зазначили, що їхній підрозділ з боротьби з кіберзлочинністю два тижні тому протестував ці пристрої, щоб краще зрозуміти, для вчинення яких потенційних злочинів можуть використовуватися смарт-окуляри.

Представник Meta заявив, що компанія "з самого початку вбудувала захист приватності в наші окуляри з штучним інтелектом", додавши, що "ми будемо й надалі посилювати наші заходи захисту, оскільки наші окуляри стають ще більш функціональними".

Нагадаємо:

Компанія Meta Platforms погодилася виплатити до 18 млрд доларів для врегулювання позовів з боку більшості штатів США, які стверджували, що компанія розробила ці платформи з метою викликати у дітей залежність та вводила споживачів в оману щодо їхньої безпеки.