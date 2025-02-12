Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів в США

Ціни на нафту знизилися в середу, 12 лютого, на тлі збільшення запасів нафти в США та занепокоєння запроваджуваних чисельних тарифів, хоча більша маржа нафтопереробки обмежила зниження ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 25 центів, або 0,3%, до 76,75 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 28 центів, або 0,4%, до 73,04 доларів за барель.

Зниження перервало триденну серію зростання цін: Brent зросла на 3,6%, а WTI - на 3,7%.

Запаси сирої нафти в США зросли на 9,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 7 лютого, повідомляють джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок.

Згідно з даними API, запаси бензину скоротилися на 2,51 мільйона барелів, а запаси дистиляту – на 590 тис. барелів.

EIA збільшило свою оцінку видобутку сирої нафти в США, залишивши прогноз попиту без змін. Тепер він очікує, що видобуток сирої нафти в США становитиме в середньому 13,59 млн барелів на добу у 2025 році, порівняно з попередньою оцінкою в 13,55 млн б/д.

Ціни також знизилися через побоювання, що запроваджувані чисельні тарифи США можуть обмежити глобальне економічне зростання та попит на енергію.

Але більша маржа нафтопереробки обмежила загальні втрати ціни. Цінові дані LSEG показали, що комплексна маржа нафтопереробки в Сінгапурі компенсувала втрати в січні у середньому на рівні 3 доларів США за барель або більше минулого тижня.

На макроекономічному фронті трейдери чекали ключових даних про індекс споживчих цін у США, які будуть опубліковані в середу, щоб отримати підказки про економічні показники країни та потенційний вплив на процентні ставки.

Нагадаємо:

Китайські нафтопереробні заводи отримують пропозиції купувати нафту ССТО (Східносибірський трубопровід) за зниженими цінами.