Росія пропонує Китаю нафту зі знижкою після санкцій США

Китайські нафтопереробні заводи отримують пропозиції купувати нафту ССТО (Східносибірський трубопровід) за зниженими цінами.

Про це пише Bloomberg.

У виданні зазначають, що причина – страх перед санкціями США, які ускладнюють логістику та підвищують адміністративні бар'єри.

Постачання з порту Козьміно танкерами, що не підпадають під санкції, пропонуються з премією 2–3 дол. за барель до Brent. Для порівняння, ще місяць тому аналогічні вантажі коштували на 5 дол. дорожче.

Крім того, покупцям дають можливість брати партії, доставлені "чорними" танкерами, за ще нижчими цінами.

Російська нафта стає менш привабливою через дорожчу доставку. Брак портів і танкерів, готових працювати з РФ, підняв транспортні витрати, що зробило ССТО занадто дорогою для незалежних НПЗ Китаю. Через це заводи знижують рівень переробки, а продавці змушені опускати ціни.

Частина державних НПЗ утримується від угод, оцінюючи ризики співпраці з ССТО. Трейдери розглядають варіанти обходу контролю – зокрема, використання маловідомих терміналів або перевантаження нафти на інші судна за межами провінції Шаньдун. Але ці схеми вимагають додаткових витрат, які більшість підприємств поки не готові покривати.

Нагадаємо:

Китай та Індія зупинили торгівлю російською нафтою, оскільки санкції США спричинили різке зростання тарифів на танкерні вантажні перевезення.

Російські нафтові компанії зазнали нового удару на ринку Індії, яка після початку повномасштабної війни суттєво нарощувала закупівлі барелів у РФ і стала їх другим найбільшим імпортером барелів у РФ після Китаю.

Вартість перевезення російської нафти сорту ESPO до Китаю різко зросла, досягнувши майже п'ятикратного збільшення порівняно з рівнем до введення останніх санкцій США проти РФ.