Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов в США

Цены на нефть снизились в среду, 12 февраля, на фоне увеличения запасов нефти в США и беспокойства вводимых многочисленных тарифов, хотя большая маржа нефтепереработки ограничила снижение рынка.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на Brent снизились на 25 центов, или 0,3%, до 76,75 доллара за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 28 центов, или 0,4%, до 73,04 долларов за баррель.

Снижение прервало трехдневную серию роста цен: Brent выросла на 3,6%, а WTI - на 3,7%.

Запасы сырой нефти в США выросли на 9,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 7 февраля, сообщают источники со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник.

Согласно данным API, запасы бензина сократились на 2,51 миллиона баррелей, а запасы дистиллята - на 590 тыс. баррелей.

EIA увеличило свою оценку добычи сырой нефти в США, оставив прогноз спроса без изменений. Теперь он ожидает, что добыча сырой нефти в США составит в среднем 13,59 млн баррелей в сутки в 2025 году, по сравнению с предыдущей оценкой в 13,55 млн б/с.

Цены также снизились из-за опасений, что вводимые многочисленные тарифы США могут ограничить глобальный экономический рост и спрос на энергию.

Но большая маржа нефтепереработки ограничила общие потери цены. Ценовые данные LSEG показали, что комплексная маржа нефтепереработки в Сингапуре компенсировала потери в январе в среднем на уровне 3 долларов США за баррель или более на прошлой неделе.

На макроэкономическом фронте трейдеры ждали ключевых данных об индексе потребительских цен в США, которые будут опубликованы в среду, чтобы получить подсказки об экономических показателях страны и потенциальное влияние на процентные ставки.

Напомним:

Китайские нефтеперерабатывающие заводы получают предложения покупать нефть ВСТО (Восточносибирский трубопровод) по сниженным ценам.