На Сахаліні через санкції ніде зберігати нерозпродану російську нафту

Світові санкції проти російської нафти б'ють по різних проєктах Росії, але особливо страждають далекосхідні. Зокрема, сировина не вивозиться з родовищ на шельфі Сахаліну. Її доводиться зберігати в танкерах, яких на Далекому Сході й так не вистачає.

Про це пише видання enkorr із посиланням на дані Bloomberg.

На кораблях, які щонайменше тиждень дрейфують біля берегів Сахаліну, зараз зберігають близько 6,3 млн барелів нафти. Це відповідає приблизно двом дням сукупного морського експорту зі всіх портів Росії у звичайний час (понад 3 млн барелів на добу).

Тим часом, за даними Bloomberg, за тиждень до 9 лютого цей сукупний експорт упав на 25%, до 2,3 млн барелів. Менш волатильні дані за останні чотири тижні показали зниження на 6%, до 2,83 млн барелів – мінімуму з початку 2023 року.

Із восьми партій нафти Sokol, які після запровадження 10 січня масштабних санкцій США були завантажені на танкери-шатли, що потрапили в чорний список, була вивантажена лише одна. Два танкери перевалили нафту на супертанкер, що стоїть у порту "Находка". Інші лежать у дрейфі. Якщо не вивантажити нафту з цих "човників", які транспортують її з проєкту "Сахалін-1", у нього незабаром закінчаться вільні судна для відвантаження видобутої нафти.

Аналогічна картина спостерігається на "Сахаліні-2". На додаток до трьох танкерів, які обслуговують проєкт і зараз простоюють після потрапляння під санкції, для транспортування сировини використовується танкер Galactica. Але і він не демонструє прагнення якнайшвидше доправити вантаж до порту призначення в Китаї – транспондер танкера показує швидкість в один вузол біля японського острова Хоккайдо.

За тиждень до 9 лютого 21 танкер завантажив у російських портах 16,1 млн барелів нафти; тижнем раніше 29 суден прийняли на борт 21,34 млн барелів. Постачальники змушені знижувати ціну, оскільки через санкції сильно зросла вартість доставки, і покупці або не готові платити додаткові гроші, або роздумують, чи варто їм взагалі зв'язуватися з російською сировиною через підвищені ризики.

В результаті вартість відвантаженої за останній тиждень нафти впала на $380 млн (28%), порівняно з тижнем до 2 лютого, і становила $990 млн. Це найнижчий показник із грудня 2022 року.

Нагадаємо:

Перший заступник міністра енергетики Росії Павло Сорокін заявив, що санкції США проти РФ не повинні вплинути на торгівлю нафтою з Індією.