У Росії не очікують, що нові санкції США вплинуть на торгівлю нафтою з Індією

Перший заступник міністра енергетики Росії Павло Сорокін заявив, що санкції США проти РФ не повинні вплинути на торгівлю нафтою з Індією.

Про це повідомляє Reuters.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти. Це повʼязано із знижкою, яку Росія ввела після санкцій та скорочення закупівель західними країнами.

Минулого місяця США запровадили нові санкції проти компанії "Газпром Нафта" і "Сургутнафтогаз". Це призвело до різкого зростання цін на фрахт танкерів.

Сорокін сказав, що ще занадто рано оцінювати вплив останніх американських санкцій, однак зазначив, що "вірить, що конструктивні відносини і надалі будуть успішними".

Російські поставки до Індії впали в грудні та січні порівняно з рівнем попередніх шести місяців. Indian Oil Corp, найбільша нафтопереробна компанія країни, заявила минулого місяця, що зіткнулася з потенційним падінням імпорту російської нафти в цьому фінансовому році, що закінчується 31 березня, після останніх санкцій США проти Москви.

Indian Oil Corp купує російську нафту без залучення суб'єктів, що перебувають під санкціями, заявив журналістам у кулуарах конференції у вівторок її голова.

Нагадаємо:

Китайські нафтопереробні заводи отримують пропозиції купувати нафту ССТО (Східносибірський трубопровід) за зниженими цінами.