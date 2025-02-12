На Сахалине из-за санкций негде хранить нераспроданную российскую нефть

Мировые санкции против российской нефти бьют по разным проектам России, но особенно страдают дальневосточные. В частности, сырье не вывозится с месторождений на шельфе Сахалина. Его приходится хранить в танкерах, которых на Дальнем Востоке и так не хватает.

Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на данные Bloomberg.

На кораблях, которые минимум неделю дрейфуют у берегов Сахалина, сейчас хранят около 6,3 млн баррелей нефти. Это соответствует примерно двум дням совокупного морского экспорта из всех портов России в обычное время (более 3 млн баррелей в сутки).

Между тем, по данным Bloomberg, за неделю до 9 февраля этот совокупный экспорт упал на 25%, до 2,3 млн баррелей. Менее волатильные данные за последние четыре недели показали снижение на 6%, до 2,83 млн баррелей - минимума с начала 2023 года.

Из восьми партий нефти Sokol, которые после введения 10 января масштабных санкций США были загружены на танкеры-шаттлы, попавшие в черный список, была выгружена только одна. Два танкера перевалили нефть на супертанкер, стоящий в порту "Находка". Остальные лежат в дрейфе. Если не выгрузить нефть с этих "челноков", которые транспортируют ее с проекта "Сахалин-1", у него вскоре закончатся свободные суда для отгрузки добытой нефти.

Аналогичная картина наблюдается на "Сахалине-2". В дополнение к трем обслуживающим проект танкерам, которые сейчас простаивают после попадания под санкции, для транспортировки сырья используется танкер Galactica. Но и он не демонстрирует стремления как можно быстрее доставить груз в порт назначения в Китае - транспондер танкера показывает скорость в один узел возле японского острова Хоккайдо.

За неделю до 9 февраля 21 танкер загрузил в российских портах 16,1 млн баррелей нефти; неделей ранее 29 судов приняли на борт 21,34 млн баррелей. Поставщики вынуждены снижать цену, поскольку из-за санкций сильно выросла стоимость доставки, и покупатели либо не готовы платить дополнительные деньги, либо раздумывают, стоит ли им вообще связываться с российским сырьем из-за повышенных рисков.

В результате стоимость отгруженной за последнюю неделю нефти упала на $380 млн (28%), по сравнению с неделей до 2 февраля, и составила $990 млн. Это самый низкий показатель с декабря 2022 года.

Напомним:

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что санкции США против РФ не должны повлиять на торговлю нефтью с Индией.