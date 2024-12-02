На дев'яти із десяти заводів Volkswagen у Німеччині почався страйк працівників

Працівники німецького автобудівного концерну Volkswagen у понеділок, 2 грудня, розпочали попереджувальний страйк. Він триватиме по дві години для працівників кожної зі змін на дев'яти із десяти заводів VW у Німеччині.

Про це пише DW.

Страйк почався через плани керівництва концерну скоротити витрати шляхом закриття трьох заводів у Німеччині і звільнення десятків тисяч працівників.

Акції Volkswagen через страйк уже впали на 1,9%.

28 листопада безрезультатно закінчився черговий раунд перемовин. Наступний має відбутися 9 грудня.

Керівництво VW та лідери профспілок не можуть дійти єдиної думки про те, як впоратися з падінням попиту на електромобілі, вищими експлуатаційними витратами та конкуренцією з боку китайських виробників.

За даними профспілок, лише попереджувальний страйк призведе до того, що з конвеєрів не зійдуть тисячі автомобілів.





У Volkswagen у Німеччині працює близько 120 000 осіб, близько половини з яких – у Вольфсбурзі. Концерн має загалом десять заводів у Німеччині, шість з яких розташовані у Нижній Саксонії, три – в Саксонії й один – у Гессені.

Читай також: Made in Germany більше не працює: чому Volkswagen змушений закривати заводи

Нагадаємо:

Volkswagen відмовився від низки трудових угод, включаючи гарантію збереження робочих місць до 2029 року, що підвищує ймовірність скорочень з 2024 року.

Volkswagen очікує, що 2024 року буде поставлено менше транспортних засобів, ніж у 2023 році, що стало четвертим падінням продажів за п’ять років.