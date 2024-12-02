На девяти из десяти заводов Volkswagen в Германии началась забастовка работников

Работники немецкого автостроительного концерна Volkswagen в понедельник, 2 декабря, начали предупредительную забастовку. Он продлится по два часа для работников каждой из смен на девяти из десяти заводов VW в Германии.

Об этом пишет DW.

Забастовка началась из-за планов руководства концерна сократить расходы путем закрытия трех заводов в Германии и увольнения десятков тысяч работников.

Акции Volkswagen из-за забастовки уже упали на 1,9%.

28 ноября безрезультатно закончился очередной раунд переговоров. Следующий должен состояться 9 декабря.

Руководство VW и лидеры профсоюзов не могут прийти к единому мнению о том, как справиться с падением спроса на электромобили, более высокими эксплуатационными расходами и конкуренцией со стороны китайских производителей.

По данным профсоюзов, только предупредительная забастовка приведет к тому, что с конвейеров не сойдут тысячи автомобилей.





В Volkswagen в Германии работает около 120 000 человек, около половины из которых – в Вольфсбурге. Концерн имеет всего десять заводов в Германии, шесть из которых расположены в Нижней Саксонии, три – в Саксонии и один – в Гессене.

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Напомним:

Volkswagen отказался от ряда трудовых сделок, включая гарантию сохранения рабочих мест до 2029 года, что повышает вероятность сокращений с 2024 года.

Volkswagen ожидает , что в 2024 году будет поставлено меньше транспортных средств, чем в 2023 году, что стало четвертым падением продаж за пять лет.