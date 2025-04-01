МВФ "не бачить рецесії на горизонті", попри занепокоєння митами Трампа

Запровадження мит адміністрацією Дональда Трампа створює економічну невизначеність і послаблює довіру споживачів та інвесторів, але не спричинить рецесії в короткостроковій перспективі, заявила керуюча директорка МВФ Крісталіна Георгієва.

Про це пише Reuters.

"Ми не бачимо рецесії на горизонті", – зазначила вона, додавши, що МВФ може трохи знизити прогноз світового зростання у квітневому звіті. У січні фонд прогнозував підвищення глобального ВВП у 2025 році до 3,3%, але тепер можливі корективи у бік зниження.

Попри побоювання щодо впливу мит, МВФ поки що не зафіксував їхнього "серйозного впливу" на світову економіку. Водночас Георгієва наголосила, що високий рівень боргів багатьох країн обмежує їхню здатність реагувати на майбутні виклики.

"Чим довше триває невизначеність, тим сильніша вона може негативно вплинути на зростання", – застерегла керівниця МВФ.

За її словами, торгівельні обмеження можуть "трохи" сповільнити зростання економіки США, але загальні перспективи залишаються "задовільними". Водночас Європа може отримати покращений прогноз завдяки збільшенню оборонних витрат.

Нагадаємо:

Ціни на золото у вівторок, 1 квітня, зросли до нового максимуму, оскільки інвестори побоюються, що тарифна політика Дональда Трампа може посилити інфляцію та загальмувати економічне зростання.

Goldman Sachs підвищив ймовірність рецесії в США протягом наступних 12 місяців до 35%, тоді як раніше прогнозував 20%.